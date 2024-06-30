3 قرون على الوحدة الوطنية.. هل يوم العلم السعودي إجازة رسمية في المملكة؟ الحكومة السعودية تجيب

يوم العلم السعودي يعد ذكرى هامة عند الشعب السعودي حيث صدر أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز في 11 مارس لعام 2023 بتخصيص احتفال بيوم العلم السعودي حيث تم اعتماد شكل العلم السعودي في 11 من شهر مارس لعام 1937،الموافق هجريا 27 من شهر ذي الحجة عام 1355، ويمثل العلم وحدة الشعب السعودي.

يوم العلم السعودي 2024

في كل عام وخاصة يوم 11 مارس يحتفل الشعب بالمملكة العربية السعودية بيوم العلم وتقام فعاليات وحفلات تخلد تاريخ العلم السعودي وتطوره، ونجد الكثير من المواطنين في المملكة السعودية يبحثون عن معرفة إذا كان يوم العلم إجازة رسمية أم لا مثل إجازة يوم التأسيس ويأتي يوم 22 من شهر فبراير من كل عام و عطلة اليوم الوطني تكون يوم 23 من شهر سبتمبر لجميع العاملين في القطاع الخاص والعام والطلاب.

هل يوم العلم السعودي إجازة رسمية في المملكة؟

أوضحت الحكومة السعودية أن يوم العلم ليس عطلة رسمية في المملكة السعودية وذلك وفقاً لما ذكر في جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي 1445 بناءً عليه لا يكون يوم العلم إجازة رسمية في كافة المدارس في السعودية ويتم تنظيم الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية بمناسبة هذا اليوم.

التقويم الدراسي لعام 1446 بعد التعديل

العام الدراسي لعام 1446 بنظام الثلاث فصول، وعدد أيام الدراسة يصل إلى 180 يوم بجانب عشر إجازات رسمية يحصل عليها الطلاب مثل عيد الفطر والأضحى ويوم التأسيس، وجاء جدول التقويم الدراسي لعام 1446 على النحو التالي: