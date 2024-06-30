“استخرج النتيجة بكل سهولة”.. الآن نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع المحافظات العراقية

يزداد البحث حالياً من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط دور أول 2024، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية ظهور النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي بدأت على الفور بعد انتهاء الاختبارات في 5 يونيو الجاري، حيث شددت الوزارة على لجان التصحيح بتحري الدقة والشفافية ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، ولا يقع أي ظلم على الطلاب، وأكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وعبر موقع نتائجنا أيضاً، وخلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2024.

نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

تعتبر نتائج الصف الثالث متوسط من النتائج المهمة جداً في العراق والتي يترقبها الجميع على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن النتائج لجميع المحافظات العراقية “بغداد، كربلاء، الرصافة 1،2،3، والكرخ 1،2،3، ونينوي، وبابل، السليمانية، أربيل، البصرة، القادسية، دهوك” وغيرها من المحافظات المختلفة، وهذا بعد تأكيد وزارة التربية العراقية من انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب وتجميع درجات المواد، حيث ستعلن نتيجة المحافظات كلها في موعد واحد ليست كل محافظو منفردة.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

بالتزامن مع ظهور نتائج الثالث متوسط يزداد البحث بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة كيفية استخراج النتائج، والتي ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، ويتم التعرف على النتيجة من خلال الخطوات التالية: