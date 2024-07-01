yemenexam شغال.. نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء حسب رقم الجلوس

العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة انتهى الطلاب من أداء الامتحانات التي استمرت لأكثر من 15 يومًا مما أثار قلقًا وخوفًا بينهم جميعًا.

أكدت وزارة التربية اليمنية أنها بدأت في أعمال التدقيق والمراجعة والتصحيح فور انتهاء الاختبارات، وعلى الرغم من عدم إعلان أي من المحافظات حتى الآن عن اكتمال أعمال التصحيح إلا أن جميع المؤشرات الأولية تشير إلى أن النتيجة ستكون مرتفعة ومرضية بنسبة كبيرة لعدد كبير من الطلاب.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا بفارغ الصبر إعلان نتائج القسمين العلمي والأدبي، إذ لم تعلن وزارة التربية اليمنية حتى الآن عن موعد انتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج يتساءل الجميع بشكل مستمر عن نتائج الصف التاسع في اليمن، وقد أوضحت وزارة التربية اليمنية سابقا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا لاستخراج نتائج الصف التاسع 2024 اليمن عبر بوابة وزارة التربية اليمنية يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم اليمنية. تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على أيقونة تسجيل. من الصفحة الرئيسية، الضغط على نتائج الامتحانات من القائمة أعلى يمين الشاشة. النقر على نتائج الصف التاسع الأساسي. كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب. النقر على أيقونة بحث. ستظهر نتيجة الطالب بشكل مفصل.

رابط استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

من المتوقع أن يتم رفع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن عبر بوابة الإدارة العامة للاختبارات لجميع المحافظات وللحصول على النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية: