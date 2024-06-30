رسميا وزارة الموارد البشرية توضح.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للقطاع الحكومي والخاص وأجمل العبارات للتهنئة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، اقترب ملايين المسلمين حول العالم الأسلامي والعربي للإحتفال بقدوم عام هجري جديد حيث أن بداية العام الهجري هي عطلة رسمية تقرها الحكومة السعودية في قانون العمل لذلك يتساءل العديد من المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص والعام عن الموعد المحدد للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية وموعد الاحتفال بالعام الهجري الجديد وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية السعودية 1446

قام المعهد الفلكي للبحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية العام الهجري الجديد والذي يبدأ مع بداية شهر محرم 1446 وقد جاء الأول من شهر محرم لعام 1446 في يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو 2024.

وبذلك يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 العاملين في القطاع الحكومي والخاص في يوم الأحد ليحصل بذلك العاملين والموظفين على إجازة ثلاث أيام متتالية تبدأ من يوم الجمعة الخامس من يوليو وتستمر حتى السابع من يوليو 2024 مع العلم أنها إجازة مدفوعة الأجر قد أقرتها الحكومة السعودية في قانون العمل السعودي المعمول به داخل أراضي المملكة.

بداية التقويم الهجري 1446

ان التقويم الهجري هو التقويم الذي تعتمد عليه العديد من البلدان العربية والإسلامية كتقويم أساسي لها، وتم إعتماد التقويم الهجري عقب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويبدأ العام الهجري مع بداية شهر محرم وتكون نهايته مع نهاية شهر ذي الحجة وعدد الشهور الهجرية في العام الهجري هو 12 شهرا.

وبداية التقويم الهجري للعام الهجري الجديد 1446 هو يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو 2024.

عبارات التهنئة برأس السنة الهجرية

يتبادل المسلمين في رأس السنة الهجرية عبارات التهنئة وذلك بمناسبة قدوم عام هجري جديد ومن أجمل العبارات التي يمكن تبادلها للتهنئة برأس السنة الهجرية ما يلي: