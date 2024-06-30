أقــوي أكواد ماين كرافت غير مستعملة بدون تعب + أفخم موقع تطلع منه كودات صالحة بدون غش

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أقــوي أكواد ماين كرافت غير مستعملة بدون تعب + أفخم موقع تطلع منه كودات صالحة بدون غش
أقــوي أكواد ماين كرافت غير مستعملة بدون تعب + أفخم موقع تطلع منه كودات صالحة بدون غش

يبحث جميع محبي الألعاب الإلكترونية عن أكواد ماين كرافت غير مستعملة، لأن هذه الأكواد هي ما تمنحك الفوز في اللعبة والتفوق على أعدائك بداخلها، حيث قام مطوري اللعبة بإصدار مجموعة من الاكواد مؤخراً تجعلك تصل الى اعلى المستويات فيها، كما تجعلك تخوض في المعركة بشكل أعمق، وذلك لأن هذه الاكواد تمدك بالموارد التي تحتاجها أثناء اللعب، كما أنها تساعد على تحسين الرسومات وتعديل الطقس، وغيرها كثيراً من المميزات سنقوم بعرض الأكواد الخاصة بها خلال سطور المقال التالي.

تنزيل minecraft

قبل الحصول علي  أكواد ماين كرافت غير مستعملة عليك معرفة أفضل طريقة لتنزيل لعبة ماين كرافت، اتبع الخطوات التالية:

  • افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت.
  • حدد النسخة التي تريد تنزيلها. تتوفر إصدارات مختلفة مثل ماين كرافت جافا (Java Edition) للحواسيب الشخصية وماين كرافت بيدروك (Bedrock Edition) لأجهزة الكونسول والموبايل.
  • إذا لم تكن قد اشتريت اللعبة بعد، قم بشرائها عبر الموقع. اختر الإصدار المناسب وقم بمتابعة عملية الشراء باستخدام وسيلة الدفع التي تناسبك.
  • إذا كنت مستخدمًا جديدًا، أنشئ حسابًا على الموقع باستخدام بريدك الإلكتروني وتعيين كلمة مرور.
  • بعد إتمام عملية الشراء، ستتمكن من تنزيل اللعبة. اضغط على زر التنزيل واتبع التعليمات لتحميل ملف التثبيت على جهازك.
  • افتح ملف التثبيت الذي تم تنزيله واتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت ماين كرافت على جهازك.

أكواد ماين كرافت غير مستعملة

ماين كرافت تتيح لك إنشاء عالمك الخاص والبقاء على قيد الحياة. تبدأ في بيئة متنوعة تشمل الجبال والسهول، وعند غروب الشمس، تظهر الوحوش، لذا، تستخدم الموارد الطبيعية مثل الخشب والفحم والحجر لبناء ملجأ وحماية نفسك، محاولًا تطوير هذا العالم عبر البناء، لذا نقدم باقة متنوعة من أكواد ماين كرافت غير مستعملة:

  1. 42PT-WN7V-J258
  2. DT9S-DVXJ-JB6F
  3. UBHZ-89T6-4PBG
  4. QDUP-2PPH-B9PK
  5. 8FFA-J23J-C5CZ
  6. 88ZV-ZHSR-9FKS
  7. SRG9-2H5W-8V9K
  8. XNNT-7D23-VH7K
  9. 6AQJ-U4JH-5794
  10. R33K-6PEA-HL9D.
  11. FIA765QRED2CFVG
  12. FXTZREADQCV2B3
  13. FYTXSGKEGDRBTB
  14. F45NJ6YO9I009UK
  15. FYTJT67UKJTU8IN
  16. F7YA6T5RED3C4VB
  17. FHVGCBDNSEMK4I5
  18. FHYJKYI9IERJ56Y
  19. FSBWNJ3E4RUTFH
  20. FWBENM87RJKTYHU
  21. FNJ4RIUF7YGCFV
  22. FEUYGTFV5RBVJU
  23. FFEV4N5TKYIHBUY
  24. FYVGBCXNSJE4RU
  25. FEVRBTNGJKIVUY
  26. FBKVICUXYTSRFW
  27. FHVGCBDNSEMK4I5
  28. FINJUJT67HYH644
  29. FJUYGF45VRBNTGM
  30. FBSEU3RYFHGB7C
  31. FKHBI45TVYTGFSV
  32. FGBDENKIR8GU7YH
  33. W5KQ-JV22-SUMQ.
  34. SV89-26V3-J5EP.
  35. YFF2-D3QA-QLMS.
  36. CYJZ-35MU-YA9S.
  37. TVHR-BX8T-NBWV.

اوامر ماين كرافت جافا

في هذا الجدول نكشف عن افضل اوامر اللعبة:

الوصفالأمر
السيف الخارق/give @p diamond_sword 1 0 {ench:[{id:16,lvl: 10000}]}
تنين الاند اللي تركب فوقه/summon minecraft:ender_dragon ~ ~1 ~ {Passengers:[{id:”Boat”}]}
راس اللاعب/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:”username”}
تزع جزر فوق البيد روك/setblock ~ ~ ~ carrot
الوحوش اللي فوق بعض/summon minecraft:zombie ~ ~1 ~ {Passengers:[{id:”cow”,Passengers:[{id:”pig”,Passengers:[{id:”zombie_villager”,Passengers:[{id:”skeleton”,Passengers:[{id:”villager”,Passengers:[{id:”witch”,Passengers:[{id:”spider”}]}]}]}]}]}]}]}
سوبر شارج كريبر/summon minecraft:creeper ~ ~1 ~ {powered:1,ExplosionRadius:100}
السلايم فوق بعض (وحش كبير)/summon minecraft:slime ~ ~1 ~ {Size:1,Passengers:[{id:”slime”,Size:2,Passengers:[{id:”slime”,Size:3,Passengers:[{id:”slime”,Size:4,Passengers:[{id:”slime”,Size:5,Passengers:[{id:”slime”,Size:6,Passengers:[{id:”slime”,Size:7}]}]}]}]}]}]}
خارج حدود العالم/tp @p 29999999 80 29999999
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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