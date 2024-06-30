حصريًا جزء 6.. عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024 بدأ أحداث التشويق والحروب في هذا الموعد

مسلسل قيامة عثمان من أروع المسلسلات وأفضلهم على الإطلاق، حتى أنه على مدار الـ 5 مواسم الأخيرة استطاع عمل قاعدة جماهيرية غير طبيعية، الإضافة إلى أن الموسم الجديد من المسلسل يحمل العديد من الأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا، بما يرغب جميع المتابعين في التعرف على الموعد الرسمي لعرض الجزء السادس.

عرض مسلسل قيامة عثمان

نشرت بعض الصفحات المروجة لمسلسل قيامة عثمان، بعض الأنباء التي تدور حول عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في بداية شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أن المسلسل يتم العمل على عرضه عبر كافة القنوات الفضائية المختلفة المتمثلة في الفجر الجزائرية وكذلك القنوات التركية، بحيث تتلائم مع كافة اللغات الراغبة في مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان موسم سادس.

قنوات مسلسل قيامة عثمان

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم على نقل مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعدة لغات مختلفة، ومن بينها قناة ATV التركية التي أصبح من السهل إمكانية مشاهدة المسلسل من خلالها، وجاءت المعلومات التي تدور حول القناة وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة ATV يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 10769.

معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة ATV فهو 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان بمختلف الأجزاء التي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية، كالأتي:-