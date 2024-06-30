استقبل NOW تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2024 على النايل سات والعرب سات والاستمتاع بمغامرات القط والفار الكوميدية

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي يتابعها الأطفال والكبار في الوقت نفسه بفضل محتواها الشيق والمتع والمناسب لجميع الفئات العمرية المختلفة، وتمتلك القناة جمهور عريق ويتضاعف بشكل يومي بفضل محتواها الفريد، ومنذ انطلاق القناة منذ سنوات بعيدة وهي تمكنت لتكون هي الأولى على الساحة بين قنوات الأطفال المنافسة لها، ويتضاعف البحث بشكل متكرر عن تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا ما نقدمه لكم في هذا التقرير فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري 2024

مع الأجازة الصيفية تهتم الأمهات بتوفير القنوات الشيقة والممتعة لأطفالهم للاستمتاع بكل ما تقدمه، وتأتي قناة توم وجيري في مقدمة قنوات الأطفال العربية التي تتفوق بشدة على القنوات المختفة، حيث تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والرسوم المتحركة الشيقة والممتعة وتحديد لأفلام الكرتون، كما تقدم باقة من البرامج التعليمية والمميزة للأطفال والأغاني الترفيهية الممتعة التي تجعل الأطفال في غاية السعادة، ومن أهم ما تستعرضه هو كرتون توم وجيري مغامرات القط والفار الكوميدية، وهذا الكرتون له مكانة خاصة في قلوب الصغار والكبار.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

يمكن الاستمتاع بكل ما تستعرضه قناة توم وجيري عبر شاشتها من خلال ضبط القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة من أي مكان بالوطن العربي، وجاء تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري 2024 على العرب سات