عيش في قبل الحدث.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل وعرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من القنوات التلفزيونية الأكثر شهرة وشعبية على مستوى العالم، وتعتبر رمزا للتعليم والترفيه عبر الأجيال، تأسست القناة عام 1888، وتمتلكها الآن شركة ناشيونال جيوغرافيك بارتنرز، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على العلوم الطبيعية والبيئة والثقافات العالمية، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على التردد الجديد والخاص بقناه ناشيونال جيوغرافيك اعلى القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وذلك عبر موقعنا المتميز البديل فقط تابعونا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك تشمل استكشافات للطبيعة والحياة البرية، وتوثيق للثقافات والتقاليد حول العالم، بالإضافة إلى تحليلات علمية عميقة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، تتميز القناة بجودة عالية في التصوير والتأثيرات البصرية، مما يجعل كل برنامج مشوق ومثير، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك مصدر مهم للمعرفة والتثقيف، حيث تساهم بشكل كبير في نشر الوعي بالمسائل البيئية والاجتماعية والعلمية. كما أنها تلعب دور مميز في إلهام الجمهور وتعزيز الفضول حول العالم الذي نعيش فيه وكائناته.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

اليكم التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الذي يبحث عنه الكثير من الاشخاص في العالم العربي:

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

والان سوف نوفر لكم التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات: