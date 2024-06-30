بالدرجات.. عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 موقع نتائجنا جميع المحافظات

أصبحت نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول، أمام كل الطلاب والطالبات في محافظات العراق، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، حتى أن وزارة التربية العراقية بذلت قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة، ويمكنك الإطلاع على كافة الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

أما عن الإجراءات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول في محافظات العراق، مع التعرف على الدرجات المتحصل عليها الطلاب والطالبات في هذه المرحلة، كالخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب مباشرة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم يتم العمل على اختيار المرحلة الدراسية.

النقر مباشرة على أيقونة “تحميل” مع تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

القيام بإدخال بيانات الطالب التي من بينها الرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة “حث”.

وعندها يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط في العراق.

صدور نتائج الثالث المتوسط في العراق

أصدرت وزارة التربية العراقية، بيانًا عاجلاً منذ قليل بظهور جميع نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، مما أصبح بإمكان كل طالب وطالبة الإطلاع على الكشوفات الخاصة بالنتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، مع تقديم طلب اعتراض على المواد الراغب في تحسينها، ليبدأ فتح الإعتراضات مباشرة غدًا الإثنين الموافق 1 من شهر يوليو 2024 أمام الطلاب.