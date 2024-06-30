عقب اعتمادها منذ قليل!! الآن ومن خلال موقع نتائجنا رابط نتائج الثالث متوسط 2024 في محافظات البصرة والقادسية وذي قار بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج امتحانات الثالث المتوسط لعام 2024، مما أثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في محافظات البصرة والقادسية وذي قار، حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم بين 21 مايو و3 يونيو، والآن يتسارع الجميع لمعرفة النتائج، ومن خلال هذا المقال، سنوفر روابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط عبر موقع “نتائجنا”.

نتائج الثالث المتوسط في محافظات البصرة والقادسية وذي قار عبر موقع “نتائجنا”

أشرف الدكتور إبراهيم الجبوري، وزير التربية العراقية، شخصيًا على مراكز فحص النتائج لضمان دقة وسرعة العمل، حيث أدى أكثر من 900 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، ورغم الأخبار المتداولة سابقًا بشأن ظهور النتائج، أكد الأستاذ كريم السيد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التصحيح كان لا يزال جاريًا في عدد من المحافظات الآن، وبعد انتهاء عملية التصحيح، تم اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وموقع “نتائجنا”، البوابة الرسمية للوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة.

الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط عبر موقع “نتائجنا” لعدد من المحافظات

وذلك على التحو التالي:

نتائج محافظة البصرة من (هنا)

نتائج محافظة القادسية من (هنا)

نتائج محافظة ذي قار من (هنا)

الإعلان المركزي لنتائج الثالث متوسط 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج قد أُعلنت مركزيًا لجميع المحافظات في وقت واحد. يمكن لكل طالب استخراج نتيجته باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني عبر موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية. كما تم رفع جميع الدرجات الحرجة إلى 50 درجة، مما يزيد من فرص النجاح للطلاب. بالنسبة للطلاب الذين قد يرسبون في مادة أو مادتين كحد أقصى، سيكون لهم الحق في أداء امتحانات الدور الثاني.

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