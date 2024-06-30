اعـــلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الاول في هذا الموعد حسب قرارات وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly/

يبحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا عدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في الشهادة الاعدادية، وذلك مع إعلان أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الليبية عن الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وقرب الإعلان عن نتيجة النتيجة، والتي كان من المفترض الإعلان عنها في الفترة الماضية قبل عيد الأضحى المبارك، ولكن نظرا لجدية التصحيح وحرص الوزارة على أن ينال كل طالب حقه فقد تأخر الإعلان حتى الآن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة في الشهادة الاعدادية ليبيا وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في أي وقت، ولهذا السبب زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا من قبل الطلاب والطالبات، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال استخدام الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا الرسمي على الإنترنت.

بعدها يتم تحديد الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم القيام باختيار نتائج الطلاب.

بعدها عليك الضغط لتحديد نتيجة الشهادة الاعدادية.

يلزم عليك القيام باختيار العام الدراسي وهو 2023,2024.

يتم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع من الاسم الرباعي ورقم الجلوس وغيرها.

قم باختيار الولاية ثم عليك الضغط لاختيار زر البحث.

ثواني قليلة وتظهر أمامك النتيجة بعد تحميل صفحة النتيجة.

موعد الإعلان عن النتيجة

بعد أن وضحنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا، نتناول معكم موعد الاعلان عن هذه النتيجة، والذي جاءت آخر الأخبار الخاصة بها على النحو التالي: