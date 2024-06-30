حصريــــا مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 الحلقة الجديدة Selahaddin Eyyubi ج 2 خلال هذه القنوات.. احداق قويــــة

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
حصريــــا مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 الحلقة الجديدة Selahaddin Eyyubi ج 2 خلال هذه القنوات.. احداق قويــــة
حصريــــا مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 الحلقة الجديدة Selahaddin Eyyubi ج 2 خلال هذه القنوات.. احداق قويــــة

يبحث العديد من محبي الدراما التاريخية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2،والذي يعرض بطريقة مدبلجة على العديد من القنوات العربية، فهو من أفضل المسلسلات التي نالت على شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتدور أحداث المسلسل حول قصة القائد صلاح الدين والفتوحات التي قام بها لتحرير البلاد وخضع للعديد من الحروب لتحرير المدن، حتى استطاع من تحقيق النصر وذلك بفضل شجاعته وذكائه، وسنقوم بعرض موعد اذاعة هذا المسلسل والقنوات العارضة له خلال سطور هذا المقال، فتابعوا معنا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2

بعد الاقبال الشديد على مشاهدة هذا المسلسل الذي تدور أحداثه حول هزيمة الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين، فيتم الآن تصوير حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم 2، بعد أن قام ممثليه بأداء رائع في الموسم الأول، ويكون هذا المسلسل من بطولة اوغور غونيش ويشاركه البطولة محمد علي نور اوغلو الذي يؤدي دور السلطان العادل نور الدين زنكي، ومن المقرر أن تبدأ حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي في شهر سبتمبر المقبل، ليتم إذاعته على مجموعة من القنوات سنقوم بعرض كل تفاصيلها خلال الفقرة القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

ستقوم مجموعة من القنوات بعرض أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي الشيقة التي ينتظرها جميع محبي الاحداث التاريخية، والتي جعلت عدد كبير من المشاهدين لا يملون من البحث عن تردد هذه القنوات، على أن يكون التردد الخاص بهم بالشكل التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 

  • التردد 12645.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
  • جودة القناة hd

تردد قناة آي تي في التركية

  • تردد القناة 10696.
  • الاستقطاب افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5 /6.
  • معدل الترميز 27500.

تردد قناة ATV

  • التردد: 10696.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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