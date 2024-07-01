حلقة جديدة نزلت!! تــابع مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني قبل الحذف

مسلسل السلطان محمد الفاتح من أفضل المسلسلات التاريخية التي تم عرضها على شاشة التليفزيون، وقد وجدنا العديد من المشاهدين يبحثون عن موعد عرض هذا المسلسل، وذلك بعد أن حقق هذا المسلسل نجاح وشهرة كبيرة، وتدور أحداث هذا المسلسل حول حياة السلطان محمد الفاتح، الذي كان سلطان الدولة العثمانية والمعروف بفتح مدينة القسطنطينية وهي اسطنبول في الوقت الحالي في عام 1453، وسنعرض لكم مواعيد عرض هذا المسلسل والقنوات الناقلة له خلال سطور هذا المقال.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

يعتبر مسلسل السلطان محمد الفاتح من اشهر المسلسلات التي تألقت في عرض الاحداث التاريخية، وقد تم انتاج هذا المسلسل في تركيا، كما تم الإعلان عن عرض المسلسل الذي بدأ لأول مرة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وسوف يعرض المسلسل على مجموعة من القنوات الفضائية منها قناة تي ار تي، ويتم عرض المسلسل في يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

مجموعة من القنوات الفضائية يتم عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح من خلالها، ومن أبرز هذه القنوات ما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد أخر لقناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT علي النايل سات

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت قنوات مسلسل محمد الفاتح

بعد معرفة تردد القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح، نوضح لكم طريقة تثبيت هذه القنوات، والتي تكون بالشكل التالي: