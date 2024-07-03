حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان مجانا مترجمة بجودة HD.. تابع قبل حذفها

حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان يبحث عنها جميع محبي مسلسلات الدراما التركية والتاريخية، حيث يعرض هذا المسلسل مجموعة من المعارك والفتوحات والصراعات التي خاضها عثمان أرطغرل من أجل توسيع الدولة والدفاع عنها، ومن المقرر أنه يشهد الموسم الجديد مجموعة من الصراعات مع التتار والصليبيين من اجل تحرير البلاد، ولمزيد من التفاصيل عن حلقات الجزء الخامس وموعد الاعلان عنها، تابعوا معنا هذا المقال.

حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان

بعد أن انتهي الموسم الخامس من مسلسل قيامة، وجدنا عدد كبير يبحثون عن الموسم الجديد، وذلك بعد أن حقق الجزء الخامس نجاح كبير لم يسبقه مسلسل من قبل، ومن المتوقع عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصوير التي تم البدء فيها منذ فترة، حيث انتهت الحلقه 164 الأسابيع الماضية، ومنذ ذلك الوقت يتم البحث عن الحلقات التابعة للموسم السادس الجديد، وسيتم عرض المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر القنوات الفضائية وكافة المواقع المؤهلة لإذاعة المسلسل، كما سنقوم بعرضها في الفقرة القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بعد عرض جميع التفاصيل الخاصة بحلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، نعرض لكم القنوات الناقلة لهذه الحلقات، والتي تكون بالشكل التالي:

قناة ATV التركية

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

ويتم تثبيت هذه القنوات عن طريق الدخول على الاعدادات الخاصة بالجهاز، ثم الدخول على البحث اليدوي، وكتابة تردد القناة كما تم توضيحه، ثم النقر على تثبيت القناة، وسيتم تثبيتها على الفور.