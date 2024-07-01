4499 شدة بحيلــة سرية!! أكواد شحن شدات ببجي مجانا من الموقع الرسمي.. كودات صالحة للجميع

أكواد شحن شدات ببجي يبحث عنها جميع محبي اللعبة، وذلك لأن هذه الأكواد تمكنهم من الحصول على الأسلحة والذخيرة والملابس داخل اللعبة، كما تساعده على الفوز سريعاً على الأعداء، وتمتلك لعبة ببجي جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وقد تم الاعلان عن أكثر من طريقة آمنة يمكن شحن شدات ببجي من خلالها، ومن أبرز هذه الطرق الموقع الرسمي للعبة ببجي، وأيضا الشحن من خلال بطاقات ريزر جولد، وسنقوم بشرح كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

أكواد شحن شدات ببجي

أكواد شحن شدات ببجي المجانية عبارة عن مجموعة من الرموز والأرقام، تمد اللاعب بالموارد والأسلحة التي يحتاج إليها، ومن أبرز هذه الاكواد ما يلي:

UCBYSD3850.

• BBVNZBZ4M9.

• DKJU5LMBPY.

• UCBYSD800.

• UCBYSD800 – 800 UC.

• DKJU8LMBPY.

• BBKRZBZBF9.

• S78FTU2XJ.

• BMTGZBZBKQ.

• UCBYSD8100 – 8100 UC.

• BIFPZBZKBE.

• NEHZBZ9VX.

• BBVNZBZ8M10.

• BAPPZBZXF5.

• BAPPZBZXF8.

• LEVKIN1QPCZ.

• MEZARCIEID.

• BCAHZBIZ88B.

• BAPPZBZXF5.

• DOCHEID.

• BBKVZBZ6FW.

• UCBYSD1900.

• EKJONARKJO.

• BBKTZEZET8.

• GOODMORNING.

• UCBYSD5800 – 5800 UC.

أسعار باقات شدات ببجي

تقدم لعبة ببجي مجموعة من الباقات ذات الأسعار المتفاوتة، وذلك حتى يتمكن كل لاعب من اختيار الباقة التي تتناسب معه، وتكون أسعار هذه الباقات بالشكل التالي:

باقة صغيرة 60 شدة مقابل 24.99 ريال.

باقة متوسطة 300 شدة مقابل 124.99 ريال.

باقة كبيرة 600 شدة مقابل 249.99 ريال.

باقة ضخمة 1500 شدة مقابل 624.99 ريال.

باقة عملاقة 3000 شدة مقابل 1249.99 ريال.

طريقة شحن شدات ببجي Razer Gold

عند شحن شدات ببجي يجب اختيار مواقع آمنة لكي يتم الشحن بسلام، ومن أبرز الطرق الآمنة هو الشحن باستخدام بطاقات Razer Gold، بالشكل التالي: