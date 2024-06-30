هسه ظهرت.. نتائج الثالث متوسط العراق 2024 دور أول محافظة بغداد والرصافة ونينوي وكربلاء عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول من النتائج المهمة جداً والمرتقبة خلال الفترة الحالية في محافظات العراق “بغداد، ونينوي وكربلاء” وغيرهم من المحافظات، حيث ينتظر الطلاب واولياء الأمور النتيجة بفارغ الصبر وسط حالة من القلق والتوتر الشديد، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية أنه النتائج ستعلن قريباً جداً بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وستتوفر النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وعبر موقع نتائجنا أيضاً، مما يسهل على الطلاب استخراج النتائج أون لاين من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بالعراق

عملت وزارة التربية العراقية على إتاحة كافة الوسائل البسيطة والسهلة حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الثالث متوسط، ويمكن لجميع طلاب بغداد وباقي محافظات العراق استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

التوجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختيار نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول.

الضغط على كلمة تنزيل المتاح أمام اسم المحافظة التابع لها.

سيتم الدخول لصفحة جديدة والانتظار لينتهي التنزيل.

بعد انتهاء التنزيل سيتم فتح ملف pdf به أسماء الطلاب والدرجات الحاصلين عليها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

صرحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن لجميع الطلاب استخراج النتائج من خلال رابط الكتروني تابع لها، وإليكم الآن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط وهي: