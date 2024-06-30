“50000 ريال” رابط التسجيل في دعم المواشي الجديدة من ريف 1446

دعم المواشي الجديدة من ريف يعد من أهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين في المملكة السعودية من قبل الحكومة السعودية من وزارة البيئة والزراعة بهدف توفير الدعم المالي لمربي المواشي وتنمية وتعزيز الثروة الحيوانية وتنمية منتجات الألبان، وذلك في ظل سعي الحكومة السعودية إلى مساعدة المواطنين وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة وتزايد البحث عن معرفة خطوات التسجيل في دعم ريف المواشي للحصول على الدعم ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم كيفية الحصول على الدعم وأهم الشروط الواجب توافرها.

شروط دعم المواشي الجديدة من ريف

من أجل الحصول على دعم المواشي الذي يصل إلى 50000 ألف ريال سعودي لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن لا يكون المتقدم أقل من 21 سنة.

يشترط إقامة المتقدم إقامة دائمة في المملكة.

أن يكون المتقدم لديه 50 رأس من الماشية لا أقل وأن لا يتعدى 250 رأس.

أن يحصل المتقدم على البطاقة الصحية.

يكون المتقدم مربياً للمواشي.

يجب استيفاء الشروط الصحية والفنية التي تضعها وزارة الصحة.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي فعال.

كيفية الاستعلام عن دعم المواشي

يمكن الاستعلام عن دعم المواشي بشكل إلكتروني بكل سهولة عبر موقع وزارة البيئة والزراعة والمياه وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: