خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024.. الشروط والوثائق اللازمة nid-moi.gov.iq

في إطار تسهيل عملية حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة في العراق، قدمت مديرية شؤون البطاقة الموحدة رابطاً إلكترونياً مباشراً يسمح للمواطنين بالقيام بالحجز بكل سهولة ويسر، هذا الرابط يوضح الخطوات التي يجب اتباعها لإكمال عملية الحجز بشكل إلكتروني، بهدف تقديم خدمات حكومية ميسرة وفعالة للجميع.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية العراقية.

عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن قسم الهوية الوطنية في القائمة الرئيسية.

انقر على هذا القسم للوصول إلى صفحة الخدمات المتعلقة بالبطاقة الوطنية.

في صفحة الهوية الوطنية، ستجد خيارات متعددة تتعلق بالخدمات المختلفة.

ابحث عن خيار “حجز البطاقة الوطنية” وانقر عليه.

ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال مجموعة من البيانات الشخصية.

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل: (الإسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان الحالي).

قم بمراجعة جميع البيانات بدقة للتأكد من صحتها.

قم بالضغط على تأكيد.

إدخال رقم هاتفك المحمول.

تأكد من إدخال الرقم الصحيح لأنك ستتلقى رسالة تأكيد على هذا الرقم.

انقر على زر “إتمام الحجز”.

ستظهر لك رسالة تؤكد نجاح عملية الحجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024، يجب على المتقدمين الامتثال لمجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم قد جمع جميع الوثائق الرسمية المطلوبة.

يجب على المتقدم تأكيد الحجز مسبقاً.

يتعين على المتقدم دفع رسوم البطاقة الوطنية الموحدة المحددة من قبل الحكومة.

في حال الرغبة في تجديد البطاقة، يجب تقديم نسخة رسمية من البطاقة القديمة التالفة، لتوثيق الهوية وتحديث السجلات.

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

عند حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا يجب عليك تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية لضمان إتمام العملية بنجاح: