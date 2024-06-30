“سجلها بسهولة”.. كيفية الحصول على منحة البطالة المُطلقة من قبل الحكومة الجزائرية 2024 وشروط القبول

أصبح التسجيل في منحة البطالة داخل دولة الجزائر، من أكثر الأمور التي تُشغل بال العديد من الأشخاص المتقدمين في هذه المنحة، إضافة إلى أن حكومة الجزائر حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم الدعم المادي الملائم لجميع الأشخاص المتقدمين، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر؟

وحددت وزارة العمل الوطنية عن مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:ك-

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 إلى 40 عامًا.

توافر حساب بنكي ساري للشخص المتقدم الراغب في الحصول على المنحة.

يجب أن يتوفر كافة الوثائق المعنية بطلب القبول في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

يُرجى اتباع مجموعة من الخطوات التي على إثرها يمكنك التعرف على الدرجات والنتائج المتحصل عليها طلاب الصف الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا للأتي:-