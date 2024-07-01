“شهرياً 300 دينار تونسي”.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 social.gov.tn/ar والشروط المطلوبة والأوراق

في ظل التحديات الإقتصادية التي تمر بها البلاد وتدهور أوضاع العديد من الدول، بادرت تونس بتقديم منحة مالية بقيمة 300 دينار شهريًا لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، تهدف هذه المنحة إلى مساعدة الأسر والأفراد في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ومع اقتراب موعد صرف المنحة لشهر يوليو، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد صرفها والشروط اللازمة للتقديم، سعياً للإستفادة من هذه المساعدة التي تمثل بارقة أمل في ظل الأوضاع الصعبة.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس

للتسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية التونسية يرجى اتباع التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

الإنتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية والنقر عليه.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم التعريفي وكلمة المرور الخاصة بك.

تحديد أنك لست روبوتًا عبر الضغط على زر التحقق.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

تحميل المستندات المطلوبة التي تثبت أهليتك للحصول على المنحة.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

النقر على زر تقديم الطلب، وسيتم مراجعة طلبك وفحصه، ومن ثم سيتم التواصل معك لاحقًا.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونس

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية مجموعة من الشروط للحصول على منحة 300 دينار، والتي تشمل:

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في تونس.

أن يحمل المتقدم الجنسية التونسية.

عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم، وألا يمتلك أراضٍ أو عقارات أو أصول مالية.

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 180 دينار تونسي.

أن يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص في تونس.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فما فوق.

عدم الاستفادة من أي منح أو برامج دعم أخرى مقدمة من الحكومة التونسية.

موعد صرف منحة 300 دينار شهر يوليو 2024

تقوم الحكومة التونسية بصرف منحة 300 دينار شهريًا لدعم المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، تُصرف هذه المنحة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبالنسبة لموعد الصرف لشهر يوليو 2024 سيكون موعد الصرف في يوم الإثنين الأول من يوليو.