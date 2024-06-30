بل الصرف بساعات قليلة .. اسعار سلع التموين لشهر يوليو 2024 بعد زيادة نصيب الفرد

تقوم الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعداد لصرف المقررات التموينية لشهر يوليو، وذلك من خلال 40 ألف منفذ في جميع محافظات مصر لصالح 64 مليون مواطن بإجمالي عدد 21 مليون بطاقة تموينية، وقد صرح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بأن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزون يكفي لأكثر من 6 شهور، واشار الي اسعار سلع التموين لشهر يوليو 2024، حيث تستمر الوزارة في توفير كل الأصناف تتيحها الوزارة ضمن مقررات الدعم التي وصل عددها 31 صنفا، والجدير بالذكر أن السلع الشهرية وصلت قيمتها لأكثر من 4 مليارات جنية.

اسعار سلع التموين لشهر يوليو 2024

كما أكد الدكتور علي مصيلحي أن مخازن كلا من شركتي المصرية والعامة للتجارة التابعتين للشركة القابضة على مستوى جمهورية مصر والتي وصل عددها 1500 مخزن، كما تم التأكيد من قبل وزير التموين ثبات أسعار السلع التموينية المقرر صرفها لشهر يوليو كما بدأت المخازن في صرف السلع التموينية لأكثر من 40 ألف منفذ تمهيدا لبدء صرفها للمواطنين.

اسعار السلع التموينية

تسعى الحكومة إلى توفير السلع التموينية باقل الاسعار واسعار المنخفضة بالمقارنة مع الأسواق المحلية وذلك لمساعدة المواطنين على الاعباء المعشية حيث جاءت أسعار السلع التموينية لشهر يوليو كالتالي :