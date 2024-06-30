ألف مليون مبرووك نتائج السادس الاعدادي في العراق 

بعد الانتهاء من امتحان السادس الاعدادي في العراق وتوجد حالة من الترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور النتيجة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 1 يوليو 2024 كما عملت الوزارة على توفير الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني حتى يتمكن الكلاب من معرفة النتيجة بكل سهولة مع العلم أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي بعد اعتمادها من قبل الوزارة ويلاحظ بذل مجهود كبير في عملية التصحيح ورصد الدرجات حتى لا يكون هناك ظلم لأي طالب ولذلك نقدم لكم نتائج السادس الاعدادي في العراق.

نتائج السادس الاعدادي في العراق

أعلنت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني باستخدام الاسم وهذا من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم العمل بها وهذا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي كما أن الجهات المختصة بذلك تعمل على توفير النتائج للطلاب من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق كما سيتم إتاحة النتيجة عبر موقع نتائجنا.

كيف يتم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق؟!

بعد تصريح الوزارة على أنه قد تم توفير الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال موقع نتائجنا وكي يتم الحصول على النتيجة لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي: