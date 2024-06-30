عاجل!! إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق رابط مباشر للحصول على النتائج عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2024 منذ قليل، مما يثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في محافظة واسط وباقي المحافظات، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم في الفترة من 21 مايو إلى 3 يونيو، والآن يتسارع الجميع لمعرفة النتائج بعد انتهاء فترة الامتحانات.

إشراف وزير التربية على نتائج الثالث متوسط 2024

قام الدكتور إبراهيم الجبوري، وزير التربية العراقية بالإشراف شخصيًا على مراكز فحص النتائج لضمان دقة وسرعة العمل، وقد أدى أكثر من 900 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، على الرغم من الأخبار المتداولة سابقًا بشأن ظهور النتائج، أكد الأستاذ كريم السيد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التصحيح كان لا يزال جاريًا في عدد من المحافظات، أما الآن وبعد انتهاء التصحيح، تم اعتماد النتائج ورفعها عبر كل من:

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

وموقع نتائجنا بوابتك الرسمية والسريعة للوصول إلى نتيجتك بأقل وقت ومجهود.

بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل التليجرام والفيسبوك.

الإعلان المركزي لنتائج الثالث متوسط 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج قد أعلنت مركزيًا لجميع المحافظات في وقت واحد، حيث يمكن لكل طالب استخراج نتيجته باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية، كما تم رفع جميع الدرجات الحرجة إلى 50 درجة، مما يزيد من فرص النجاح للطلاب، بالنسبة للطلاب الذين قد يرسبون في مادة أو مادتين كحد أقصى، فسيكون لهم الحق في أداء امتحانات الدور الثاني.

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