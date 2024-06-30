رابط مباشر .. نتائج الثالث متوسط العراق 2024 محافظة أربيل وكربلاء والكرخ والرصافة “هنــــا”

يقوم جميع الطلبة والطالبات في دولة العراق بمواصلة البحث للتعرف على كيفيه الحصول على نتائج الثالث متوسط العراق فيمكن الطالب ان يطلع على نتيجته بسهوله عن طريق الولوج لموقع الوزارة الرسمي الذي سوف نوفقه لكم في هذا المقال وكما نعلم ان تلك النتائج الخاصة بالثالث المتوسط تكون من النتائج المهمة التي يترقبها كافه الطلبه والطالبات الان بدولة العراق، وفيما يلي في هذا المقال سنوفر لكم طريقه الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 بسهولة بالسير على النقاط التالية:

الخطوة الأولى الذهاب للموقع الرسمي للوزاره من هنا

الخطوة الثانية اختيار زر نتائج الثالث متوسط

الخطوة الثالثة انتقاء السنة الدراسية

الخطوة الرابعة انتقاء المحافظة

الخطوة الخامسة كتابة رقم الامتحاني للطالب

الخطوة الأخيرة الضغط على زر الاستعلام.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يوجد رابط إلكتروني يتم بواسطته الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط للعام الحالي 2024، حيث إنه يمكن للطلاب استخراج النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة ويسر عن طريقه، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب ينتظرون ظهور نتيجتهم وهم يعيشون في حالة من التوتر، ولكن الوزارة تطمئنهم بأن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عن العام السابق، وبينت أن تلك النتيجة تقترب من الظهور، فهي سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاستعلام عنها بسهولة بالرقم الامتحاني للطالب، وحتى هذا الوقت الحالي تكون عملية تصحيح الأوراق مستمرة.