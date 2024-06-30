ظهرت الآن.. نتائج الثالث متوسط 2024 link direct

من أكثر الأمور التي تشكل حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب هي النتيجة حيث تزداد عمليات البحث بشكل كبير عقب انتهاء الامتحانات ويرغب العديد من الطلاب في معرفة الموعد المقرر لظهور النتيجة وتكمن أهمية النتائج في أنها تعتبر لحظة فاصلة بالنسبة للطالب والتي تحدد مصيره التعليمي كما توفر له إمكانية معرفة مستواه التعليمي ونتيجة لذلك نلاحظ أن الوزارة تحرص على توفير الاستعلام عن النتيجة بشكل سهل وبسيط حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة فور ظهورها وهذا الأمر يتم من خلال الموقع الخاص بالوزارة أو عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط

في هذه الفترة يتم القيام بعملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بشكل دقيق كما أن عدد الطلاب كبير وكان هذا سبب في تأخير الإعلان عن النتيجة ولكن في حال الانتهاء من التصحيح سيتم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق وبعد ذلك يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة ومن المقرر أن يكون الإعلان عن النتيجة في الأسبوع القادم كما يجب التنويه إلى أن الملفات سيتم رفعها بصورة ملف pdf على موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع نتائجنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال موقع نتائجنا

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القادمة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها عبر موقع نتائجنا حيث يعتبر من أشهر المواقع الإلكترونية المختصة برفع نتائج التعليم في العراق ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر هذا الموقع من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتمثل في الآتي: