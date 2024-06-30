اللحظة المنتظرة: نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق mlazemna رابط واحد بالأسماء لجميع المحافظات

إليك كل تفاصيل نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق حيث تترقب الأوساط الطلابية وأولياء الأمور بشغف كبير إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول بصيغة PDF، وتعتبر هذه النتائج محورية في حياة الطلاب، إذ تعكس الجهد والعمل الذي بذلوه طوال العام الدراسي، والجميع ينتظر النتائج بقلق وأمل، حيث يسعى الطلاب لتحقيق التفوق لضمان مستقبل أفضل، في حين يترقب الأهل النتائج لمعرفة أداء أبنائهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات في المراحل المقبلة.

نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

بحسب مصادر من وزارة التربية العراقية، فإن موعد رفع نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 في جميع المحافظات قد تم بعد انتهاء أعمال التصحيح في المحافظات، وظهرت النتائج، وستقوم الوزارة بنشر الروابط الفعالة للاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا المخصص.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول PDF

عبر موقع نتائجنا

يمكن الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني. أو من موقع ملازمنا

اختيار المحافظة والنقر على زر التنزيل.

بعد تحميل الملف، البحث عن اسم الطالب أو الطالبة.

الاطلاع على جميع تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة.

عبر موقع وزارة التربية

يمكن أيضًا الحصول على النتائج من موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على “لست روبوت”.

الانتقال إلى صفحة نتائج امتحانات عام 2024.

الضغط على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

البحث عن النتيجة بإدخال الاسم أو رقم الامتحان.

الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط في العراق

وبعد معرفتك نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق فسرت وزارة التربية العراقية كيف توزع درجات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، حيث يتم تقييم الطلاب في جميع المواد بنظام من 100 درجة، وحددت درجة النجاح عند 50 درجة، ويسمح للطلاب الذين يرسبون في مادة أو اثنتين بالمشاركة في امتحانات الدور الثاني التي سيتم تحديد موعدها لاحقًا من الوزارة.