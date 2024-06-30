عاجل.. ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا results mlazemna بالاسم ورقم الجلوس

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط حيث يمكن للطلاب في جميع المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط حيث ظهرت النتائج الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وعبر موقع نتائجنا وهو الموقع الرسمي المعتمد لظهور نتائج الثالث المتوسط في السطور القادمة فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في عموم المحافظات العراقية

يمكن للطلاب الأن في المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط حيث تم الأعلان عن ظهور النتائج في عموم العراق منذ دقائق قليلة ويمكن للطلاب هذه الخطوات الحصول على النتائج وهي:

على طلاب التوجه إلى موقع نتائجنا الالكتروني التابع لوزارة التعليم العراقية ويمكن الدخول اليه مباشرة من هنا .

على الطلاب الانتظار لبضع دقائق حتى يتم تحميل الموقع.

الضغط على خانة نتيجة الثالث المتوسط.

يتم اختيار الدور الاول 2024.

على الطالب أن يقوم بتحديد المحافظة التابع لها.

ومن ثم يقوم بالضغط على علامة التنزيل حيث يتم تحميل النتائج بصيغة pdf.

بعد اكتمال تحميل النتائج يمكن للطالب تحديد نتيجة المدرسة التابع لها ومن ثم البحث عن اسمه بين نتائج الطلاب كما يمكن البحث باستخدام رقم المقعد الخاص بالطالب.

يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة بحث.

ليتم بذلك عرض النتيجة الخاصة بالطالب.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية

كما ان وزارة التربية والتعليم العراقية إتاحة للطلاب إمكانية البحث عن النتائج وذلك عبر الخطوات التالية: