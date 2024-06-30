تم الاعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا pdf في كل المدارس والمحافظات pdf.. حملها علي جهازك الخاص

ظهرت نتائج الثالث متوسط اليوم في جميع محافظات العراق ذي قار والقادسية وصلاح الدين وبابل وغيرها من المحافظات، وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة بدء إعلان النتائج غدا، ولكن انتهت الوزارة من عمليات التدقيق ورفع الدرجات بالفعل اليوم، ويمكن للطلاب الاستعلام بالاسم أو الرقم الامتحاني، كما تعلن وزارة التربية النتيجة على هيئة ملفات pdf ليسهل للطلاب التعامل معها، سنوافيكم بكافة التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في أكثر من رابط في حال لم يعمل رابط موقع نتائجنا يمكن الدخول عبر رابط وزارة التربية العراقية سنوضح الخطوات:

قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية. تظهر في آخر الأخبار آخر الصفحة رابط إعلان نتائج الامتحانات لطلبة الصف الثالث متوسط. قم بالضغط على المزيد لتنقلك إلى قناة التلجرام الخاصة بالوزارة. تظهر ملفات بي دي اف لكل محافظة داخل العراق قم بالتنزيل واعرف درجات جميع المواد.

إذا كان يصعب عليك معرفة النتيجة اكتب اسم الطالب رباعي والمحافظة التابع لها في التعليقات وسنقدم المساعدة سريعا.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط نتائجنا

لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط لهذا العام الدراسي اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر رابط موقع نتائجنا الخاص بنتائج طلاب العراق. ثم اضغط على نتائج الصف الثالث المتوسط. ستظهر جميع المحافظات تم الرفع وأمام محافظتك قم بتحميل النتية. خلال ثواني ستظهر على هيئة ملف pdf على جوالك قم بفتحه وابحث باسمك ورقمك الامتحاني.

ذلك وقد قررت وزارة التربية السماح لكلا من طلاب السادس الابتدائي وثالث متوسط دخول امتحانات الدور الثاني 2024 في حال رسومهم في الدور الأول في درس أو اثنين وحتى ثلاثة دروس بحد أقصى، بعد أن كان مقتصراً على مادة أو اثنين فقط، وهذا رفقا بالطلاب الذين لم يحالفهم الحظ وفرصة لهم لتعويض النتيجة فلا داعي للقلق، مع دوام التوفيق والنجاح.