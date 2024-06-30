ما هو مرض كندا علوش؟! وأتصال محمد صلاح المفاجئ لها

الفنانة كندة علوش تعتبر أحد أبرز الفنانات الموجودين على الساحة الفنية والتي تشتهر بالكثير من الأعمال المميزة وتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف بلدان الدول العربية ولكن مؤخرًا صرحت الفنانة كندة علوش عن مرضها وهو الإصابة بسرطان الثدي وهذا الخبر آثار موجة من الحزن من قبل المتابعين بعد أن عرِفوا هذا الخبر ولكن عندما صرحت الفنانة بذلك تحدثت أنها تلقت الخبر بكل سرور وبدأت في تلقى العلاج كما أشارت إلى العديد من النقاط وموقف زوجها الفنان عمرو يوسف الذي كان داعم قوي لها وسيتم الحديث عن تفاصيل هذا التصريح بالتفصيل.

تفاصيل مرض الفنانة كندة علوش

صرحت الفنانة كندة علوش عن مرضها من خلال لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامية منى الشاذلي حيث تحدثت بأنها شعرت بوجود مشكلة في أحد الثديين بعد مرور 9 أشهر من رضاعة ابنها كريم وحينما قامت بعمل فحوصات اتضح أنها مصابة بورم خبيث وعندما عملت بالأمر تلقت الخبر بكل هدوء وحكمة كما أوضحت أن زوجها الفنان عمرو يوسف كان خائف عليها بشكل كبير كما ذكرت أنها ما زالت تتلقى جرعات العلاج إلى اليوم كما تابعت أن مرض السرطان هو مرض وراثي في عائلتها وكان المغزى من سردها لما مرت به أن تقوم بإيصال رسالة هادفة وجميلة لكل سيدة مصابة بهذا المرض ألا تستسلم لليأس وأن تبدأ في رحلة العلاج على أكمل وجه وتدير حياتها بشكل طبيعي.

تفاصيل مكالمة محمد صلاح للفنانة كندة علوش

أوضحت الفنانة كندة علوش المكالمة التي تمت بين اللاعب المصري محمد صلاح وبين زوجها عمرو يوسف وكان هذا بعد أن علم محمد صلاح بمرض كندة علوش من خلال أحد الأصدقاء المشتركين وقام على الفور بالاتصال حتى يطمئن على حالتها كما قدم المساعدة بأن قام بعرض أن يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالإضافة إلى التكفل بعلاجها في لندن وأنه سيقوم بالمساعدة بقدر المستطاع ومن وقت لآخر أصبح يتواصل معهم حتى يطمئن على حالتها الصحية.