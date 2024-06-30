إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق “ظهرت الآن pdf” الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري “ملازمنا” PDF

إليك كل المعلومات حول إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول بصيغة PDF، وتمثل هذه النتائج لحظة محورية في حياة الطلاب، حيث تعكس الجهد والعمل الشاق الذي بذلوه طوال العام الدراسي، وينتظر الجميع النتائج بقلق وأمل، حيث يسعى الطلاب لتحقيق النجاح والتفوق لمستقبل أفضل، بينما يتابع الأهل بقلق لمعرفة أداء أبنائهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات في المراحل القادمة.

إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

أفادت مصادر من وزارة التربية العراقية أن رفع نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية قك تم، وتأتي هذه التصريحات بعد انتهاء أعمال التصحيح في المحافظات، مما يشير إلى أن النتائج ظهرت، وستقوم الوزارة بنشر الروابط الفعالة للاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا المخصص.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول PDF

عبر موقع نتائجنا

يمكن الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني

موقع نتائجنا الرسمي لاعتماد نتائج ثالث متوسط بالعراق

اختيار المحافظة والنقر على زر التنزيل.

بعد تحميل الملف، البحث عن اسم الطالب أو الطالبة.

الاطلاع على جميع تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة.

نتيجة الثالث متوسط عبر موقع وزارة التربية

يمكن أيضًا الحصول على النتائج من موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على “لست روبوت”.

الانتقال إلى صفحة نتائج امتحانات عام 2024.

الضغط على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

البحث عن النتيجة بإدخال الاسم أو رقم الامتحان.

الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط في العراق

بعد معرفتك إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 أعلنت وزارة التربية العراقية عن كيفية توزيع درجات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، حيث يتم تقييم الطلاب في جميع المواد بنظام من 100 درجة، وتحدد درجة النجاح عند 50 درجة، ويُسمح للطلاب الذين يرسبون في مادة أو اثنتين بالمشاركة في امتحانات الدور الثاني التي ستحدد الوزارة موعدها لاحقًا.