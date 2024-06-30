“صدرت الآن pdf”.. طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر الموقع الرسمي في الكرخ وصلاح الدين والرصافة وجميع المحافظات

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، قامت وزارة التربية العراقية بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بعد أن قامت باعتماد النتيجة رسميا خلال مؤتمر صحفي رأسه السيد الوزير، حيث أعلن سيادته عن نسبة النجاح في نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول كاشفا عن اسماء الطلاب الاوائل في تلك المرحلة استعدادا ليتم تكريمهم لاحقا، واليكم خطوات الحصول على النتيجة في دقيقة واحدة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يمكنك اتباع طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول التي سنشرحها لكم لتحصلوا على درجاتكم ومجموعكم اونلاين بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض، وكشفت الوزارة أن خلال الفترة القادمة سيتم صدور جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين، كما سيتم فتح باب التقدم باعتراضات على الدرجات مقابل رسوم قد تصل إلى 300 دينار عراقي للمادة الواحدة ليتم اعادة التصحيح، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في كافة المحافظات العراقية:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول.

قم بتحديد واختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب “نينوي، البصرة، الكرخ، النجف،….”.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل النتائج”.

سيتم تحميل كشوف النتيجة على جهازك بصيغة pdf في أقل من ثانية.

افتح الملفات التي تم تنزيلها وابحث عن اسمك ودرجاتك.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

وقد تم تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول الذي خصصته الوزارة، ليتمكن الطلاب من جلب نتائجهم من خلاله بسهولة، وقد تم الاعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي للكشف عن كافة تفاصيلها، ويمكنك ترك بياناتك اسفل المقال لنجلب لك النتيجة فورا.