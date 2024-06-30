إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق استعلم مباشر من موقع نتائجنا “هُنـــــــا” رابط مباشر بأسماء الناجحين

إليك تفاصيل إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق حيث يتطلع الجميع، سواء كانوا طلاب أو أولياء أمور، بفارغ الصبر إلى إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول بصيغة PDF، وتمثل هذه النتائج لحظة حاسمة ومهمة في حياة الطلاب، فهي تعكس الجهد والعمل الشاق الذي بذلوه طوال العام الدراسي، ولذلك، يشعر الطلاب بقلق كبير أثناء انتظارهم لهذه النتائج، متمنين أن تكون جهودهم قد أثمرت وأن يحققوا النجاح والتفوق المطلوبين لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وبالمثل، ينتظر أولياء الأمور هذه النتائج بلهفة، راغبين في معرفة أداء أبنائهم ودعمهم لتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل.

إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول، والتي ستتوفر بصيغة PDF عبر موقع وزارة التربية الرسمي أو موقع نتائجنا الإلكتروني، ورغم وجود تأخير في عملية تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية لهذا العام بسبب العدد الكبير للطلاب في جميع المحافظات.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بصيغة PDF في جميع المحافظات في وقت واحد، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني موقع نتائجنا الرسمي لاعتماد نتائج ثالث متوسط بالعراق

اختيار المحافظة والنقر على زر التنزيل.

بعد تحميل الملف، البحث عن اسم الطالب أو الطالبة.

الاطلاع على تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية

كما يمكن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على “لست روبوت”.

الانتقال إلى صفحة نتائج امتحانات عام 2024.

الضغط على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

البحث عن النتيجة بإدخال اسم الطالب أو رقم الامتحان.

الضغط على عرض النتيجة.

الاطلاع على الدرجات في جميع المواد والمجموع العام.

توزيع درجات الصف الثالث متوسط في العراق

بعد معرفتك تفاصيل إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق أعلنت وزارة التربية العراقية عن كيفية توزيع درجات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، ويتم تقييم الطلاب في جميع المواد بنظام من 100 درجة، وتحدد درجة النجاح عند 50 درجة، ويعتبر الطالب ناجح إذا حصل على 50 درجة أو أكثر في المادة، وللطلاب الذين يرسبون في مادة أو اثنتين، يسمح لهم بالمشاركة في امتحانات الدور الثاني التي ستحدد الوزارة موعدها لاحقًا.