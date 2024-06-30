اعتمدت الآن رسميا..موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 الدور الأول “تحميل كشوفات PDF”

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، والذي بدأ يستعد الآن إلى فى طرح نتائج أولي المحافظات العراقية في الساعات القادمة، وذلك عقب أن إعلان وزير التعليم العراقي عن أن نسب نجاح الثالث المتوسط هذا العام مبشرة للغايه ومرتفعة على حد اخر التصاريح التي صدرت منه في وسائل الإعلام، وان النتيجة سوف تكون متاحة في القريب العاجل من الآن وإليك تفاصيل استخراج نتائج الثالث المتوسط عبر هذا المقال.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

في تصريح إعلامي من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العراقية “كريم السيد” ، أعلن بها عن ارتفاع نسبة النجاح هذه العام للصف الثالث المتوسط بالعراق عن العام الماضي مما استبشر به طلاب وطالبات الثالث المتوسط بالعراق حول نتائجهم عن أن مجموع هذا العام سوف تكون مرتفعه مقارنه بالعام الماضي والتي تعلن عبر عدة موقع إلكتروني هو منها مواقع المعتمدة من وزارة التربية العراقية ومنها موقع ناجح التعليمي وموقع نتائجنا، وذلك لان موقع وزارة التربية العراقية لن تقوم بتوفير النتائج هذا العام إلى الطلاب إلكترونيا وسوف تطرحها فقط في المدارس بكافة المحافظات العراقية وعلن ل محافظة نتائج طلابها على حدى.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 pdf

استخراج الآن عبر موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، والتي من المقرر أن ترفع النتائج خلال الساعات المقبلة إلى جميع الطلاب إلكترونيا مجانا أما عبر موقع الوزارة برقم الامتحاني أو عبر موقع نتائجنا التعليمي بالخطوات التالية: