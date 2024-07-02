هاتف لا يعلى عليه|.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3 بالأسواق العربية

ريلمي جي تي نيو 3 هو أحد أحدث إصدارات شركة ريلمي التي تميزت بقوة أدائها وتصميمها العصري، ويقدم الهاتف تجربة فريدة بفضل معالجه القوي ودعمه لتقنيات الشحن السريع، إضافة إلى شاشة ذات دقة عالية تضمن تجربة مشاهدة متميزة، كما يتميز بكاميرا متطورة تلتقط صوراً رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفي هذه المقالة، سنستعرض أبرز مواصفات Realme GT Neo 3 ونتعرف على ما يجعله اختياراً مثالياً لمحبي التكنولوجيا والأداء العالي.

مواصفات Realme GT Neo 3

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة Dimensity 8100 تكنولوجيا 5 نانو التخزين / الرام 128/256/512 جيجا مع 6/8/12 جيجا رام الكاميرا خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 16 م.ب. الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بها ثقب صغير نظام التشغيل اندرويد 12 البطارية 4500/5000 مللي أمبير تقنية NFC مزود بإمكانية NFC شريحتين به مكان شريحتين يمكنك استخدام أي منهما أو كلاهما شبكة الاتصال داعم لشبكة الاتصال 5G الوزن 188 جرام المواد الخارجية الهاتف من الخارج زجاج والاطارات بلاستيك قوي نوع الشاشة اموليد وبها ثقب من المنتصف دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل دقة الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل جودة تصوير الفيديوهات 4K الميكروفون مزود بالميكروفون الذي يعمل على عزل الضوضاء صوت السماعات ستريو منفذ الشاحن Type C خيارات البطارية الهاتف متاح في الأسواق بأكثر من سعة البطارية وقوة، لذا يمكنك الاختيار الأنسب لك الألوان المتاحة الأبيض، الأزرق، الأسود

سعر هاتف Realme GT Neo 3

الهاتف ذو البطارية بسعة 5000 مللي أمبير والشاحن بقوة 80 واط يتوفر في مصر بسعر 17 ألف جنيه، بينما الهاتف المزود ببطارية 4500 مللي أمبير وشاحن بقوة 150 واط يُباع في مصر بسعر 18 ألف جنيه وهذا وفقا مواصفات الهاتف.

وفي السعودية، يتم بيع الهاتف ببطارية 4500 مللي أمبير وشاحن بقوة 150 واط بسعر 2000 ريال، أما في الإمارات، فإن نفس الإصدار يُباع بسعر 1450 درهم.