هاتف لا يعلى عليه|.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3 بالأسواق العربية

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف لا يعلى عليه|.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3 بالأسواق العربية
هاتف لا يعلى عليه|.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3 بالأسواق العربية

ريلمي جي تي نيو 3 هو أحد أحدث إصدارات شركة ريلمي التي تميزت بقوة أدائها وتصميمها العصري، ويقدم الهاتف تجربة فريدة بفضل معالجه القوي ودعمه لتقنيات الشحن السريع، إضافة إلى شاشة ذات دقة عالية تضمن تجربة مشاهدة متميزة، كما يتميز بكاميرا متطورة تلتقط صوراً رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفي هذه المقالة، سنستعرض أبرز مواصفات Realme GT Neo 3 ونتعرف على ما يجعله اختياراً مثالياً لمحبي التكنولوجيا والأداء العالي.

مواصفات Realme GT Neo 3

المواصفاتالتفاصيل
المعالجثماني النواة Dimensity 8100 تكنولوجيا 5 نانو
التخزين / الرام128/256/512 جيجا مع 6/8/12 جيجا رام
الكاميراخلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 16 م.ب.
الشاشة6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بها ثقب صغير
نظام التشغيلاندرويد 12
البطارية4500/5000 مللي أمبير
تقنية NFCمزود بإمكانية NFC
شريحتينبه مكان شريحتين يمكنك استخدام أي منهما أو كلاهما
شبكة الاتصالداعم لشبكة الاتصال 5G
الوزن188 جرام
المواد الخارجيةالهاتف من الخارج زجاج والاطارات بلاستيك قوي
نوع الشاشةاموليد وبها ثقب من المنتصف
دقة الكاميرا الأمامية16 ميجا بكسل
دقة الكاميرا الخلفية50 ميجا بكسل
جودة تصوير الفيديوهات4K
الميكروفونمزود بالميكروفون الذي يعمل على عزل الضوضاء
صوت السماعاتستريو
منفذ الشاحنType C
خيارات البطاريةالهاتف متاح في الأسواق بأكثر من سعة البطارية وقوة، لذا يمكنك الاختيار الأنسب لك
الألوان المتاحةالأبيض، الأزرق، الأسود

سعر هاتف Realme GT Neo 3

الهاتف ذو البطارية بسعة 5000 مللي أمبير والشاحن بقوة 80 واط يتوفر في مصر بسعر 17 ألف جنيه، بينما الهاتف المزود ببطارية 4500 مللي أمبير وشاحن بقوة 150 واط يُباع في مصر بسعر 18 ألف جنيه وهذا وفقا مواصفات الهاتف.

وفي السعودية، يتم بيع الهاتف ببطارية 4500 مللي أمبير وشاحن بقوة 150 واط بسعر 2000 ريال، أما في الإمارات، فإن نفس الإصدار يُباع بسعر 1450 درهم.

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ahmedalaaa

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