ظهرت رسميا.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم المحافظات موقع نتائجنا results.mlazemna

للبدء في استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، قامت وزارة التعليم العراقية بإتاحة رابط رسمي يقدم النتائج إلى الطلاب بعد اعتمادها ورفعها على المواقع الإلكترونية، ويقترب الجميع من معرفة النتائج، حيث قد تم إنهاء عملية التصحيح في يوم الخميس الماضي، وذلك تبعا لبيان وزارة التعليم المعلن، وفي تلك المرحلة يشهد الجميع سير عملية التدقيق والمراجعة بواسطة نخبة من المصححين.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

للبدء في الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، يجب على الجميع معرفة خطوات الاستعلام، والتي بمساعدتها سيتم معرفة النتيجة بشكل تفصيلي، لذا فإن تلك الخطوات تعد عبارة عن الآتي:

يتم الولوج أولا إلى رابط النتائج المعلن من وزارة التعليم، والذي يتوفر داخل الموقع الرسمي لها.

ثم يتم الضغط بعد ذلك على قائمة النتائج التي تتوفر في الصفحة الرسمية.

يتطلب منك بعد ذلك تحديد نتيجة الثالث المتوسط.

قائمة جديدة تظهر لك تضم جميع المحافظات بالعراق، يجب الضغط على الرابط الذي يتواجد أمام المحافظة المسجل بداخلها.

سيتم عرض لك كلمة تحميل، والتي من بعدها ستتمكن من معرفة النتيجة من خلال الملف المثبت على الهاتف.

كيفية معرفة نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب معرفة نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا المعلن من قبل وزارة التعليم بالعراق. يحتاج الطالب فقط إلى اتباع بعض التعليمات البسيطة للحصول على النتيجة. إليكم الخطوات التفصيلية: