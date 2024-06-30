“الآن مبارك النجاح”.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في الكرخ والبصرة والرصافة عبر results.mlazemna.com جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، بعد حالة من القلق والتوتر التي عاشها الطلاب خلال الفترة الماضية تم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الدقائق الماضية، وتمكن الالاف الطلاب من الحصول على نتائجهم بالدرجات بعدما تم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات على مستوى البلاد، وكان سبب تأخر الاعلان عن النتيجة هو منح السادة المصححين اجازة بمناسبة عيد الاضحى استمرت قرابة اسبوع، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

الآن يمكن لكافة الطلاب على مستوى محافظات العراق الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بسهولة من خلال زيارة موقع نتائجنا وموقع الوزارة اللذان يشهدا ضغطا كبيرا من قبل الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة حاليا، ومن المقرر أن يتم توفير النتيجة صباح غدا في عدد كبير من المدارس ليتمكن كل طالب من معرفة نتيجته دون عناء، والآن يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا في أقل من دقيقة من خلال اتباع ما يلي:

افتح موقع “نتائجنا” عبر متصفح الإنترنت.

انتقل إلى أسفل الصفحة لتحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

اضغط على خيار “تنزيل” الموجود بجانب اسم محافظتك.

ستنتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على الكشوف الخاصة بالنتيجة

اختر خيار “تنزيل النتائج”.

سيتم توجيهك إلى صفحة ويب جديدة حيث يمكنك اختيار اسم المدرسة التابع لها.

اتبع الخطوات لبدء عملية تنزيل النتائج بنجاح.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

كذلك يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم والرقم الامتحاني عبر الموقع الرسمي للوزارة، فقط اتبع ما يلي: