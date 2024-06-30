epedu.gov.iq.. نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024 الكرخ وبيسان والسليمانية ودهوك والرصافة وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
epedu.gov.iq.. نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024 الكرخ وبيسان والسليمانية ودهوك والرصافة وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024، أخيراً وبعد طول انتظار قام الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم بعملية اعتماد نتائج الثالث المتوسط لجميع المحافظات العراقية، حيث جاء خبر النتائج بشكل مفاجئ لإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الطلاب، مما تم اعتماد النتائج والإعلان عنها منذ قليل بتاريخ اليوم الأحد 30 من يونيو 2024،

وحرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن لا تتأخر في عملية إعلان النتائج ولا تنتظر صباح الغد الإثنين 1 يوليو مراعاة لما يمر به الطلاب من حالة قلق وتوتر منذ انتهاء الامتحانات، أدى الطلاب من الصف الثالث المتوسط الامتحانات على أكمل وجه دون مواجهة أي صعوبات ولم يحدث أي مشاكل داخل اللجان، مما أكدت التعليم العراقية على عدم رصد أي حالات من الغش، ترقبوا معنا لمعرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024

تم اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط العراق في جميع محافظات العراق البصرة واربيل وصلاح الدين وكركوك ودهوك وبيسان والسليمانية و الكرخ والرصافة 1 و2 وذي قار وواسط وكربلاء وبغداد وميسان والمثنى والنجف وديالى ونينوى وباقي المحافظات، لقد وصل عدد متقدمي الثالث المتوسط نحو 650 ألف طالب وطالبة، كما أن نسب نجاح الطلاب مرتفعة وهذه بشرى سارة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، وأصبحت النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وتتم عملية التحميل بالرقم الامتحاني pdf.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2024

لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط pdf

يحصل الطلاب على النتائج بشكل إلكتروني الآن لأن أصبحت متوفرة على الموقع إلكترونياً وكل ما عليكم إتباع ما يلي:.

  1. الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم العراقية.
  2. أو من خلال زيارة موقع نتائجنا. أومن خلال الضغط هنا.
  3. ثم اختيار نتائج الثالث المتوسط.
  4. حدد اسم المحافظة.
  5. الضغط على تنزيل.
  6. ثم تأكيد التنزيل.
  7. إدخال الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة.
  8. الضغط على فتح الملف وتجدون نتائجكم وألف مبروك للناجحين.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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