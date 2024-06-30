“تم الرفع”.. ظهرت نتائج الثالث المتوسط 2024 PDF نينوي بغداد الكرخ كربلاء وكل المحافظات

يستعلم الجميع بشكل مستمر عن نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة نينوى، والتي ينتظر الجميع داخلها موعد ظهور النتائج، حيث تم التوضيح من قبل المديرية التعليمية الخاصة بمحافظة نينوى أنه يتبقى أيام قليلة للإعلان عن النتيجة، كما أشارت تلك المديرية إلى ارتفاع نسب النجاح وسير عملية التصحيح على أفضل وجه، حيث تمت بشفافية ودقة كبيرة، وبالنسبة للحصول على النتيجة فيمكن استخراجها من خلال مواقع الوزارة الإلكترونية.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول نينوى

تم توضيح المواقع التي تعلن عن نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة نينوى، وذلك بعد التساؤلات التي تم استقبالها من قبل مديرية التعليم الخاص بمحافظة نينوى، لذا قامت المديرية بالإشارة إلى المواقع الرسمية، والتي تتيح للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج بداخلها ومعرفة النتيجة فور ظهورها، لذا كانت أبرز تلك المواقع المعلنة هي كالآتي:

موقع وزارة التربية العراقية الرسمي الذي يمكن الحصول عليه من خلال زيارة محرك البحث.

موقع نتائجنا الشهير المتوفر على محركات البحث المختلفة.

الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية المتوفرة على تطبيق فيسبوك.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط محافظة نينوى

للحصول على النتائج في محافظة نينوى بعد الإعلان عنها، عليك بمعرفة الخطوات التي تساعدك في الاستعلام بشكل صحيح، وهي كالآتي: