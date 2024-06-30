استمارة التقديم على الحج 2025 العراق والشروط اللازمة

استمارة التقديم على الحج 2025، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الراغبين في زيارة بيت الله الحرام والقيام بفريضة الحج التي تعد من أهم أركان الإسلام وهي تجب على المسلم البالغ القادر، وأعلنت الحكومة العراقية عن فتح باب التسجيل في موسم الحج 2025 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة.

استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

حيث أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق عن تخصيص رابط للتقديم على الحج 2025 العراق،تيسيراً على الراغبين في أداء فريضة الحج وتجنب الذهاب إلى الهيئات الحكومية وتعرض المواطنين للإزدحام والتكدس خاصة وأن أكثرهم من كبار السن ، وإليكم خطوات السجيل ….

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على الإنترنت من هنا.

اضغط على الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على تسجيل الحج 2025.

ثم انقر على موافق على الشروط والأحكام.

املأ استمارة التقديم وتأكد من إدخال البيانات المطلوبة جيداً .

بعد ذلك انقر على طباعة الإستمارة pdf.

واضغط على أيقونة “ارسال”.

ماهي الشروط المطلوبة للتسجيل في حج العراق 2025

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل لموسم الحج 2025 العراق، والتي جاءت كالتالي: