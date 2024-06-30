200 مليون جنية إيرادات فيلم أولاد رزق 3 حقيقة ولا كدب

يعتبر فيلم أولاد رزق بمختلف أجزائه الثلاثة من أقوى الأفلام التي يتم عرضها في السينما والتي حقق إيرادات خيالية منذ بدء عرضها وبالتحديد الجزء الثالث من الفيلم الذي حقق نجاح واسع منذ بدء عرضه في دور السينما وتم عرض الفيلم في دول الخليج كما أن هذا الفيلم يمتلك كافة مقومات النجاح بدءً من الأبطال واختيار طاقم العمل والمخرج والمؤلف وشركة الإنتاج كل ذلك كان سبب في نجاح الفيلم وبعد ما حققه فيلم أولاد رزق 3 من نجاح غير مسبوق أصبح يتساءل الجميع عن الإيرادات التي حققها الفيلم.

إيرادات فيلم أولاد رزق 3

من أكثر العناوين المتصدرة عمليات البحث في الفترة الأخيرة هو فيلم أولاد رزق 3 والذي حقق نجاح كبير وإيرادات خيالية حيث حقق الفيلم يوم الجمعة 28 يونيو إيرادات وصلت إلى 5 مليون و 184 ألف و 684 جنيه ليكون إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم في 17 يوم منذ بدء طرحه في دور السينما هو 189 مليون و 703 ألف و 372 جنيه.

أحداث فيلم أولاد رزق 3

قصة الفيلم تتحدث عن ثلاثة إخوة بسبب مشاكل الحياة انفصلوا وكل فرد منهم سلك طريقه الخاص إلا أن هذا الأمر قد تغير فبعد سنوات من الانفصال إلا الحال قد تغير ويجبرهم على العودة مرة ثانية إلى طريق الجريمة والسرقة وتتوالى الأحداث حتى يتم الوصول إلى النهاية ويقومون بعملية هي الأخطر على الإطلاق ويعتبر هذا الفيلم من اكثر الافلام التي يترقب العديد من الشباب عرضها في دور السينما وكان هذا منذ بدء الجزء الاول من الفيلم والذي حاز على إعجاب الملايين من الأشخاص.

وهذا الفيلم من بطولة الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، كريم قاسم، أسماء جلال وعدد من النجوم المتميزين الذين كانوا سبب في نجاح الفيلم بهذا الشكل.