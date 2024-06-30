استعلم حالاً “epedu.gov.iq”… نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا و وزارة التربية العراقية

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول من موقع نتائج وزارة التربية العراقية ورقمك الامتحاني، حيث تم التأكيد على أنه يمكن الأن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على النتيجة بشكل سهل من خلال الدخول على الموقع واتباع التعليمات، كما تم التأكيد على أن باب الاعتراضات سوف يفتح، حيث يمكن لأي طالب أن يقدم تظلم وسوف ينظر في الطلب.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

تتمتع نتائج الثالث المتوسط في العراق بأهمية بالغة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور نظراً لتأثيرها الكبير على مسار حياة الطالب العراقي، بما في ذلك تحديد مستقبله الدراسي والمهني وبالتالي، بدأ الأهالي والطلاب حالياً في التوجه بانتظام إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع نتائجنا لمتابعة تفاصيل إعلان النتائج والتعرف عليها على الفور بعد ظهورها.

وفي بيان سابق أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول وتم نشره على مختلف المواقع والمنصات، حيث أكد البيان على أنه يمكن الأن أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا والتعرف على النتيجة.

استعلام نتائج الثالث متوسط 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

وزارة التربية والتعليم العراقية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها بشكل كبير عبر موقعها الإلكتروني نتائجنا، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن النتائج الامتحانية، يمكن للمستفيدين من هذه الخدمة اتباع الخطوات التالية: