“ظهرت PDF”.. نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا دور أول 2024 عموم محافظات العراق

تم الاعلان عن قرب إتاحة نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا، والذي يعد أبرز المواقع الإلكترونية التي تقدم النتيجة إلى طلاب الثالث المتوسط خلال هذا العام، وينتظر الجميع النتيجة على أحر من الجمر، حيث راود الجميع قلق شديد من الدرجات التي سيتم حصدها، والتي تساهم في تحديد مسار الطالب في المرحلة القادمة، وفي تلك الفترة يشهد الجميع في وزارة التعليم تصحيح الأوراق التي تنفذ تبعا للعديد من التعليمات، حتى تقدم النتيجة خالية من الأخطاء.

نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الاول

يتمكن الطالب من معرفة نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا بعد زيارة إحدى المواقع الإلكترونية الشهيرة المعلنة من وزارة التعليم بالعراق، وهو موقع نتائجنا الذي يحتاج فقط إلى تنفيذ بعض التعليمات بداخله للحصول على النتيجة وهي كالآتي:

ابدأ في زيارة البوابة الإلكترونية التابعة إلى موقع نتائجنا.

ثم يتطلب منك الانتظار قليلا لكي يتم تشغيل الصفحة الرئيسية لك.

ثم تظهر لك عدة أيقونات، يجب اختيار أيقونة نتائج الثالث المتوسط.

ثم ابدأ في تحديد الدور الأول.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة حتى تظهر لك علامة التحميل، والتي تحمل بداخلها رابط النتيجة.

سيتم عرض لك بعد ذلك ملف يلزم تحميله، والذي يحمل بداخله نتائج الطلاب داخل المحافظة التي تستعلم عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024

نقترب من الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط داخل العراق، حيث قد تم أداء العديد من الاختبارات في تلك المرحلة، منها اللغة الكردية والإنجليزية والعربية، كما أن الاختبارات المقدمة إلى الطلاب تم توحيدها في جميع المحافظات، وذلك لتحقيق العدل بين الطلاب، ولتيسير أمر استخراج النتيجة تم توفير موقع آخر يقدم النتائج إلى الطلاب، وهو موقع وزارة التعليم الذي يحتاج إلى تنفيذ التعليمات الآتية: