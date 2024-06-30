تم الرفع بنجاح.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري موقع وزارة التربية والتعليم العراقيه epedu.gov.iq

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
تم الرفع بنجاح.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري موقع وزارة التربية والتعليم العراقيه epedu.gov.iq
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات البحث في محرك البحث جوجل عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول على موقع نتائجنا الوزاري، وذلك بفضل اهتمام كبير من قبل العديد من المواطنين أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرًا عن اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتاح للطلاب الاستعلام عنها بسهولة عبر موقع نتائج الوزاري في هذا المقال، الذي ينشره موقعنا الإخباري البديل سنوضح بالتفصيل جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول على موقع نتائجنا الوزاري.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

من خلال هذا المقال الذي يتبع موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم جميع التفاصيل حول نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول، على موقع نتائجنا الوزاري للاستعلام عن النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • أولاً، يتعين الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.
  • ثانياً، انقر على أيقونة “نتائج الامتحانات“.
  • ثالثاً، اختر المرحلة الدراسية المناسبة.
  • رابعاً، أدخل بيانات الطالب مثل رقم الجلوس.
  • خامساً، حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
  • سادساً، انقر على أيقونة “الاستعلام”.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط 2024

في هذا المقال، المنشور على موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم كافة التفاصيل حول توزيع درجات الصف الثالث المتوسط لعام 2024، كما يلي:

  • مادة اللغة الإنجليزية: يبلغ الدرجة الكلية في هذه المادة 100 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية: تكون الدرجة النهائية من 100 درجة.
  • مادة اللغة العربية: تبلغ الدرجة الكلية لها أيضًا 100 درجة.
  • مادة الإسلامية: يتم توزيع الدرجات في هذه المادة على أساس 100 درجة.
  • مادة العلوم: تحسب الدرجات النهائية من 100 درجة أيضًا.
  • مادة الرياضيات: تكون الدرجة النهائية في هذه المادة من 100 درجة.
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يس خالد

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