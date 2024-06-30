هيصوا يا ولاد بلو الشربات…. ظهرت حالا نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق عبر موقع نتائجنا

بعد انتظار طويل وجهود متواصلة، أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024، حيث تمثلت هذه النتائج نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب وأسرهم، وهي الخطوة الأولى نحو مستقبلهم التعليمي.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

حيث تم إعلان نتائج الامتحانات بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وقد أظهرت النتائج مستويات متنوعة من الأداء بين الطلاب في جميع أنحاء العراق، حيث عملت الوزارة حاليا على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتصحيح ومراجعة الاختبارات، وذلك لضمان دقة النتائج وشفافيتها، وتم الأعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث بالعراق.

توزيع الدرجات

تم توزيع الدرجات بشكل عادل ومنصف وفقا لأداء الطلاب في الامتحانات المختلفة، مما يعكس جهود الطلاب وتحضيرهم الجيد للامتحانات.

رابط النتيجة عبر موقع “نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة موقع “نتائجنا” الرسمي، الذي يوفر النتائج بشكل سريع وموثوق.

تم ترتيب النتائج وفقاً للمدارس والمحافظات، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور العثور على نتائجهم بسهولة.

رابط خطوات النتيجة من موقع “نتائجنا”

للوصول إلى نتيجتك الخاصة بالصف الثالث المتوسط يجب اتباع عدة خطوات مهمة كي تحصل على النتيجة وهي كالتالي.

ادخل إلى موقع “نتائجنا” المعتمد من الوزارة أو قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع واختر خيار “نتائج الامتحانات”.

حدد “نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2024” من بين الخيارات المتاحة.

قم بإدخال الاسم والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “عرض النتيجة”، وسوف تظهر الدرجات كاملة على الفور

بهذا الإعلان، تتوج جهود الطلاب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي، حيث يشكل ظهور النتائج لحظة حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، نتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.