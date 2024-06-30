وزارة التربية العراقية تُعلن رسميًا عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 محافظة كربلاء الدور

في الواقع أننا نجد طلاب لا حصر لهم بالصف الثالث المتوسط يريدون أن يقوموا بالاطلاع على النتيجة الخاصة بهم لذا نجد أنهم يبحثون بصورة دائمة ومستمرة عن كيفية الحصول على النتيجة الخاصة بهم، فيمكن للطالب أن يطلع على نتيجته بسهولة بالسير على خطوات سلسله للغاية أوضحتها وزارة التربية والتعليم العراقية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

من الممكن الاطلاع على نتائج الثالث متوسط العراق للعام الحالي 2024 بسهولة ويسر عن طريق السير على النقاط التالية:

اولا عليك التوجه للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن النتائج من هنا

ثانيا عليك ان تختار ايقونة نتائج الثالث متوسط

ثالثا عليك أن تنتقي السنة الدراسية

رابعا عليك تختار المحافظة التي تتبع لها

خامسا عليك ان تقوم بكتابه الرقم الامتحاني المتعلق بك بشكل صحيح

اخيرا النقر على زر الاستعلام، ومن ثم ستظهر النتيجة أمامك بشكل مباشر.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق الى تاريخ الاعلان وموعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فمن الممكن ان يتم استخراج هذه النتيجه بصوره الكترونيه من دون الحاجه للذهاب لمقر المدرسة للتعرف عليها ومن المعروف أن هذه النتيجة ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الحصول عليها بصوره الكترونية كما قلنا في السطور القليله السابقه عن طريق موقع الوزاره الرسمي وهو موقع نتائجنا.