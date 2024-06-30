تربية نينوي “هنــــا” صدرت الآن نتائج الثالث متوسط 2024 نينوي وكربلاء والقادسية .. بدون رقم امتحاني

الاهتمام كبير للغاية من جانب كثير من الطلبة والطالبات بشأن التعرف على نتائج الثالث متوسط العراق فمن المعروف أنه يمكن الحصول على تلك النتائج بكل سهولة ويسر عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام المتوفر من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم جميع تفاصيل التي تخص الاستعلام عن تلك النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024 نينوي

يهتم الطلاب الآن بالاطلاع على نتيجتهم بالثالث متوسط العراق للعام الحالي 2024، حيث إنه من الممكن لجميع الطلاب أن يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم بسهولة بالسير على النقاط التالية:

الخطوة الاولى اذهب للموقع الرسمي للوزارة من هنا

الخطوه الثانيه اضغط على ايقونة نتائج الثالث متوسط من بين الخيارات التي تجدها أمامك

الخطوة الثالثة اختر المحافظة.

الخطوة الرابعة انتقي العام وهو 2024

الخطوة الأخيرة اضغط على زر استعلم بعد كتابة الرقم الامتحاني الخاص بك بشكل صحيح وهذا عقب الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 العراق

يواصل كافة الطلبة والطالبات بالثالث المتوسط البحثي للتعرف على موعد ظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2024 ومن المعروف أن تلك النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة فعلى الطلاب الانتظار حتى يتم الاعلان عنها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قالت إنه يمكن الحصول على تلك النتيجة بسهولة من خلال الرابط الرسمي الخاص بها المرافق للاستعلام عن النتيجة.