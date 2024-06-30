رسميا ظهرت الان نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 العراق جميع المحافظات عبر موقع ملازمنا ونتائجنا 

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، حيث قامت وزارة التربية العراقية منذ قليل بالإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، وجارى الان رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية، بالإضافة الى موقع نتائجنا الإلكتروني، وانتظر طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بفارغ الصبر نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام 2024، حيث انتهت بالفعل عمليات تصحيح الأوراق وكذلك عمليات رصد الدرجات، يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ملازمنا التابع للوزارة، حتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على النتائج.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

وفرت وزارة التربية العراقية عدة طرق للطلاب للاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في مختلف محافظات العراق. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

1. التوجه إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

2. الانتظار حتى اكتمال تحميل الموقع.

3. تحديد “نتيجة الثالث متوسط” من القائمة.

4. اختيار “الدور الأول 2024”.

5. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من بين المحافظات المتاحة.

6. في حال إعلان نتيجة أي محافظة، ستصبح خانة التنزيل بجانبها مفعلة، فيمكن الضغط عليها لتحميل النتائج بصيغة PDF.

7. البحث عن نتيجة الطالب باستخدام الاسم الكامل أو رقم المقعد.

8. الضغط على أيقونة “بحث” لعرض النتيجة على الفور.

إعلان نتيجة الصف الثالث في العراق 2024:

قامت وزارة التربية العراقية برفع نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024 عبر موقع “نتائجنا” الرسمي ووزارة التربية العراقية. يمكن للطلاب الآن تحميل ملفات النتائج لجميع المحافظات من خلال هذه المنصات الرسمية، وللحصول على تفاصيل الدرجات في جميع مواد الثالث المتوسط، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع “results.mlazemna” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وإدخال رقمهم الامتحاني.