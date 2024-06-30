ظهرت رسمياً.. نتيجة الثالث المتوسط محافظة السليمانية عبر موقع نتائجنا الرسمي.. الف مبروك لكم الناجحين

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بشغف وقلق كبيرين إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول، حيث تعتبر هذه النتائج ذات أهمية بالغة نظرا لأنها تمثل محطة مفصلية في مسارهم التعليمي وتحدد مسار مستقبلهم الأكاديمي. هذه المرحلة تعتبر خطوة حاسمة يتقرر من خلالها توجههم الدراسي القادم، مما يجعل الانتظار مشحون بالتوتر والأمل، وفيما يلي سوف نستعرض معكم بشكل مفصل كل ما يتعلق بنتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق، وكيفية الاطلاع عليها وأهم النصائح للطلاب في هذه المرحلة المهمة.

خطوات استخراج النتائج

للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، اتبع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع نتائجنا الرسمي باستخدام المتصفح.

بعد ذلك، ابحث عن رابط خاص بنتائج الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول وانقر عليه، سيتم نقلك إلى صفحة مخصصة لعرض النتائج.

في هذه الصفحة، سوف تجد حقول مخصصة لإدخال معلومات الطالب، اكتب اسم الطالب الكامل في الحقل المخصص لذلك، وتأكد من إدخال رقم الامتحان أو رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص له.

بعد إدخال المعلومات الصحيحة، ابحث عن زر أو أيقونة بعنوان عرض النتيجة أو ما شابه، وانقر عليه.

عند الضغط على هذا الزر، سوف يتم عرض الدرجات التفصيلية للطالب في جميع المواد الدراسية التي امتحن بها، بالإضافة إلى المجموع العام الذي حصل عليه.

طريقة توزيع الدرجات