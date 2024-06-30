“ظهرررت” جميع المحافظات” موقع نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية استعلم من هنا

يبحث العديد من الطلاب عن موقع نتائج الثالث متوسط 2024 خلال الساعات الراهنة حيث لم يفصلنا عن ظهور هذه النتيجة إلا أياما معدودة حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الدور الأول لهذه المرحلة ستعلن خلال الأسبوع المقبل، حيث أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء في كافة المحافظات، وسوف نستعرض لكم خطوات استخراج الدرجات والمجموع الكلي لتلك المرحلة لهذا العام إلكترونيًا فور اعتمادها من وزير التربية العراقية ورفعها على المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024

يتم رفع نتائج تلك المرحلة من خلال موقع نتائج الثالث متوسط 2024 جميع المحافظات في وقت واحد، وليس كل محافظة على حدة كما هو الحال في نتائج السادس الابتدائي، ويتيح موقع “نتائجنا” للطلاب الوصول إلى النتائج في صورة ملفات PDF.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية خالد السيد، الطلاب وأولياء الأمور بأن تصحيح أوراق إجابات الطلاب للصف الثالث المتوسط لعام 2024، الدور الأول، يتم بدقة وشفافية، أوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية التي تؤكد على إعطاء كل طالب حقه في الدرجات، وكما أشار إلى أن اللجان المختصة تبذل جهدًا كبيرًا لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام الحالي قد انطلقت في 21 مايو واستمرت حتى 5 يونيو، وأدى الطلاب الامتحانات في 8 مواد مختلفة خلال تلك الفترة.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يتاح لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: