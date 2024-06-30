results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بالرقم الإمتحاني عبر موقع نتائجنا عموم المحافظات العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن رابط للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط تيسيراً على الكثير من الطلبة، وأكدت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب سواء على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو من خلال موقع نتائجنا العراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا .

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024

وأعلنت وزارة التعليم العراقية على إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشار الدكتور”إبراهيم نامس الجبوري” الذي يشغل منصب وزير التربية العراقية أن الوزارة حرصت على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكشوفات لتجنب حدوث أي أخطاء في عملية تجميع الدرجات قد تتسبب في نقص في درجات الطالب خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالرقم الإمتحاني

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية: